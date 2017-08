Rodada da bocha do Sintimmmeb emplaca classificados

Bocha do Sintimmmeb

O Campeonato de Bocha do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Brusque (Sintimmmeb) realizou na manhã do último domingo a quarta rodada da primeira fase da competição, com as disputas de mais duas chaves. No grupo G, Os Metalúrgicos cumpriu o dever de casa, fechou a etapa invicto e com a vaga em primeiro lugar. A segunda vaga ficou com Nenhum de Nós Bimg, que no confronto direto venceu Bateria Erbs por 24 a 6.

Já pela Chave H, São Pedro Brusque foi quem garantiu a liderança. Derrotou Os Bolicheiros por 24 a 0 e Os Italianos por 24 a 2, fechando com excelente campanha. O segundo lugar do grupo ficou com Os Bolicheiros, que venceu Os Italianos por 24 a 16 e avançou à etapa seguinte.