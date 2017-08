Rodada do Futsal de Guabiruba define os classificados para as quartas

A primeira fase do Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba – Troféu Unifique tem ainda uma rodada, mas todos os classificados já são conhecidos com antecipação. A sequência de jogos realizada no último sábado, 7, serviu para colocar os últimos pingos nos is.

O Paulinho Lanches fez de tudo para permanecer vivo na competição, vencendo o Amigos da Pelada. Contudo, o Nipon garantiu a classificação do grupo 2 em segundo lugar no ‘jogo de compadres’ que rendeu empate entre o time e o líder Martins.

A outra partida que definiu classificação foi entre Leons Negros e Aymoré, válida pelo grupo 3. A vitória do Leons rendeu vaga nas quartas de final para a equipe, já que o confronto era direto. Agora o time se une ao Atlético Guabirubense como classificados da chave.

A única situação que será definida na próxima rodada será a posição de Santo Antônio e Dragões da Lorena. Os dois times, já classificados, entram em quadra contra, respectivamente, Poço Central e Guapex. Com os mesmos pontos, decidem quem termina como líder e quem fica como vice da chave 4.

Nos demais grupos, mesmo com a realização da próxima rodada, as posições dos classificados serão as mesmas. O Tor Soccer é o líder e o Misto é o vice do grupo 1. No 2, o Martis é o líder e o Nipon vice. Atlético Guabirubense terminou como primeiro do 3, enquanto Leons Negros é o segundo.

As partidas

A vitória do Paulinho Lanches, que poderia dar uma última oportunidade de classificação, foi relativamente fácil. Com paciência e categoria o time venceu por 4 a 0 o Amigos da Pelada. Já entre Aymoré e Leons Negros, o duelo pegou fogo. A partida valia vaga, portanto os times deram o melhor em quadra. O Aymoré até saiu na frente com dois gols, mas em poucos minutos a virada e vitória por 5 a 2 do Leons foi conquistada.

Nipon e Martins fizeram jogo emocionante, embora apenas o Nipon tivesse interesse, já que o Martins já estava classificado. A equipe em busca da vaga abriu o placar e marcou o segundo na sequência, sendo que o Martins empatou. Na reta final o Nipon conseguiu novo gol, mas Wagner igualou o placar e deu números finais a partida.

Sobraram ainda as partidas das equipes que, já eliminadas ou classificadas antecipadamente, apenas cumpriram tabela. Galáticos e Caresias fizeram boa partida, equilibrada, com apenas uma leve vantagem do Caresias, que venceu pelo placar de 7 a 6.

Outro jogo que chamou a atenção pela entrega das equipes, mesmo sem chances de classificação, foi entre Carvoeiro e Atlético Guabirubense. O Carvoeiro começou em cima, lutando bastante, mas terminou derrotado pelo placar de 4 a 2. A última partida da rodada foi entre Amigos da Bola e Guapex. A partida foi bem disputada e o adeus das equipes foi em alto nível, com vitória do Amigos por 8 a 5.