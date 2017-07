Rodada do Futsal de Guabiruba fecha classificações em duas chaves

O cerco está fechando no Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba! Dois grupos já têm seus times classificados e eliminados, sem brechas para mais ninguém, após a rodada realizada no último sábado.

No grupo 1, embora tenha perdido, o Misto garantiu a classificação após a derrota do único time que poderia o desbancar, o Pachavi Inter Futsal. Com isso, Misto se junta ao Tor Soccer na chave como as duas equipes classificadas para as quartas de final, eliminando Pachavi, Galáticos e Caresias.

Outra chave completa também foi a 4. O Dragões da Lorena conquistou vitória importantíssima e se juntou ao Santo Antônio, também garantido na próxima fase. Amigos da Bola, Poço Central e Guapex não alcançam mais os sete pontos da dupla e, portanto, estão eliminados.

A indefinição toma conta apenas dos grupos 2 e 3. No 2, o Martins já está definido, mas Nipon e Paulinho Lanches travam duelo particular pela segunda posição – para o Nipon basta um empate no próximo duelo, enquanto o Paulinho precisa vencer os dois próximos compromissos.

O grupo mais aberto é o 3, com Atlético Guabirubense já classificado e Leons Negros e Aymoré duelando pela segunda posição, com Carvoeiro correndo por fora e Monster Factory eliminado.

As partidas

A sequência de jogos começou quente com Juventude e Nipon. O Juventude começou impondo ritmo, mas o Nipon abriu 3 a 0 nas oportunidades que teve. No segundo tempo, o time que era derrotado conseguiu deixar tudo igual. Embalados pela torcida , os atletas do Nipon conseguiram reagir, virar e conquistar pontos importantes. Placar final: 7 a 4.

Já o Aymoré foi superior ao Monster Factory do início ao fim, chegando a abrir 5 a 1 somente no primeiro tempo. No segundo tempo houve uma relaxada que permitiu os adversários marcarem, mas a partida terminou com vitória do Aymoré por 7 a 4.

O jogo mais truncado da noite ficou por conta de Amigos da Bola e Santo Antônio. Pelo lado do Amigos da Bola, faltou a amizade também com os adversários: três atletas foram expulsos em quadra. No Santo Antônio houve uma expulsão. Em quadra, houve muito equilíbrio. Sempre que um time marcava, o outro empatava e assim foi por um bom tempo, até que o Santo Antônio conseguiu abrir vantagem e administrar o resultado em 6 a 3.

Mesmo já classificado, o Tor foi superior ao Misto na reta final da partida. No primeiro tempo as duas equipes ficaram no 1 a 1, mas no segundo tempo só deu Tor, que venceu pelo placar de 6 a 2. O Dragões da Lorena viveu uma noite impecável e, embora tenha sofrido com algumas investidas do Poço Cental, a vitória por 5 a 2 veio e, de presente, a classificação.

No jogo que só interessava ao Pachavi, já que o Galáticos estava eliminado, o resultado favoreceu o time que cumpria tabela. O resultado final foi goleada de 7 a 1 para o Galáticos que se despede da competição na próxima rodada, junto ao Caresias.