O Campeonato de Futsal de Guabiruba chega a seu sétimo final de semana neste sábado, 5, e neste domingo, 6, com mais 11 partidas. Algumas delas já podem definir os desfechos de algumas campanhas, ou, pelo menos, dar o tom de qual será a briga nas rodadas finais. Equipes brigam contra o rebaixamento, por lideranças ou por entradas nas zonas de classificação.

O Aimoré joga sua vida em sua última partida da primeira fase da Série Ouro. Precisa vencer o Cruzeiro para manter as chances de classificação às quartas de final e evitar o rebaixamento.

Se conseguir a vitória, ainda precisará torcer para que o Cruzeiro não vença o Guabisoccer em 19 de julho. E no próximo fim de semana, para ter vida mais tranquila, precisará que o Guabisoccer não vença o Atlético Garibaldi.

No Campeonato Feminino, a Chave A tem briga grande pela classificação. O Felinas faz seu último jogo na primeira fase, enfrentando o Nacional, que ainda tem duas partidas por disputar. As equipes estão empatadas em três pontos.

Tor e PBS brigam pela liderança na Chave B, no penúltimo jogo das equipes.

A Série Prata é a que tem mais partidas no fim de semana. O Guarani é o único time com 100% de aproveitamento e tenta manter este status numa luta direta pela liderança da Chave A, diante do Resenha.

Sétima rodada

Feminino

Sábado, 05/07

19h – Tor Futsal x PBS

20h – Felinas x Nacional

22h – Boos x Inter Miami

Série Ouro

Sábado, 05/07

18h – Cruzeiro x Aimoré

21h – Atlético Tarumã x Tor Futsal

Série Prata

Sábado, 05/07

16h – Resenha x Guarani

17h – Samaritanos x Fúria GBA

Domingo, 06/07

8h – Real Lageadense x Tecebem

9h – Paysandu x DHM

10h – Inter Guabirubense x Antunes

11h – Lageado/Topsun x Red Bulls

Feminino

Série Ouro

Série Prata

Sexta rodada

Feminino

Sábado, 28/06

19h – Inter Miami 1×2 Tor Futsal A

20h – Três Trevo 6×2 Tarumã

21h – Fênix 4×0 Felinas

Domingo, 29/06

9h – São Cristóvão 2×1 Tor Futsal B

10h – Olaria 1×3 Nacional

Série Ouro

Sábado, 28/06

18h – Olaria 3×1 Cruzeiro

22h – Nacional 6×1 Atlético Paranaense

Domingo, 29/06

11h – Atlético Garibaldi 2×0 Aimoré

Série Prata

Sábado, 28/06

16h – Amigos da Pelada 1×6 Paysandu

17h – YZ Futsal 3×2 Inter Guabirubense

Domingo, 29/06

8h – Manancial 3×5 Bolerage FA

