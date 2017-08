Rodada do Municipal de Futsal de Guabiruba será decisiva no feminino

A rodada de amanhã do Campeonato Municipal de Futsal de Guabiruba – Troféu Unifique será mais importante para o naipe feminino. O jogo entre Boos Futsal e Nertex decide a posição das equipes na primeira fase, o que servirá para definir os confrontos das semifinais. Se vencer, o Nertex termina na segunda posição, e enfrenta Tor Soccer na penúltima etapa da competição, enquanto Boos encara o líder D&S Futsal. Já se o Boos vencer, estes confrontos mudam, com o time vencedor enfrentando Tor Soccer e Nertex jogando contra o D&S nas semis, que serão disputadas no dia 26 de agosto.

No naipe masculino, quase tudo está definido, embora cinco partidas estejam programadas. Apenas um jogo tem importância para as quartas de final: Santo Antônio e Dragões da Lorena tentam definir quem termina em líder e quem fica em vice. O Dragões enfrenta o Guapex enquanto o Santo Antônio joga com Poço Central.