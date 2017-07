Rodada do Municipal de Futsal de Guabiruba tem redenção, estreias e disparada

Mais um fim de semana repleto de partidas agitou a quadra do Ginásio Municipal João Schaefer, pela segunda sequência de jogos do Campeonato Municipal de Futsal Amador de Guabiruba – Troféu Unifique. Apenas duas equipes jogaram pela segunda vez consecutiva, e ambas venceram seus desafios: Tor Soccer, no naipe masculino, e D&S Futsal, no feminino.

Curiosamente, quatro das cinco partidas da rodada no naipe masculino encerraram com um placar de nove gols. O sábado foi marcado por muitas estreias, algumas delas bastante promissoras. É o caso do Santo Antônio, que aplicou uma goleada por 5 a 1 para cima do Guapex e já assumiu a liderança do grupo 4 que era do Dragões da Lorena. O desempate foi tirado já no menor número de gols sofridos.

Duas partidas foram repletas de equilíbrio e gols. O Nipon venceu o Amigos da Pelada por 5 a 4, e agora é o vice-líder do grupo 2. Apenas o Martins está uma posição acima, por ter sofrido menos gols.

Um placar de 5 a 4 também foi registrado no confronto entre Leons Negros, time vencedor, contra o Carvoeiro. O Leons é o vice-líder do grupo 3 com os mesmos três pontos do Atlético Guabirubense, mas por ter sofrido quatro gols na partida – o Atlético não sofreu nenhum na primeira rodada -, o time fica com a segunda colocação.

Em sua estreia na competição, o Misto fez bonito e derrotou o Galáticos Clube por 6 a 3. Mesmo com o bom saldo de gols a equipe fica, temporariamente, com a vice-liderança do grupo 1, já que o Tor Soccer jogou duas vezes e tem seis pontos acumulados.

Do susto à vitória

Quem vê o placar de Tor Soccer e Pachavi Inter Futsal – 7 a 2 para a primeira equipe – pode pensar que a situação foi fácil. Mas as circunstâncias da partida apresentaram dificuldades ao líder do grupo 1. Após abrir o placar em 2 a 0, o time sofreu o empate no segundo tempo.

Mas depois o elenco encaixou melhor e conseguiu o placar elástico. “O jogo foi complicado, o adversário era qualificado, mas nosso time conseguiu reagir e buscar a vitória”, afirmou Guto Tormena, do Tor Soccer.

Na próxima sequência de jogos, a equipe líder do grupo 1 descansa e deixa os demais adversários digladiarem. Mesmo sem jogar, porém, a liderança está assegurada ao elenco, já que o Misto, único que poderia alcançá-lo, também não disputa a rodada.

Feminino

Para o D&S Futsal, no naipe feminino, a rodada foi de redenção. Após perder na estreia para as atletas do Tor Soccer, atuais líderes, o time conseguiu importante vitória pelo placar de 5 a 3. Agora assumem a vice-liderança e folgam na próxima rodada, quando o Tor Soccer joga contra o Boos Futsal, única equipe que ainda não estreou pelo feminino.