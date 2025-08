Rodeio Crioulo Nacional movimenta Brusque no fim de semana

Foi realizada neste fim de semana, em Brusque, a 37ª edição do Rodeio Crioulo Nacional. O evento ocorreu na sede do CTG Laço do Bom Vaqueiro, no Complexo Chico Wehmuth, de 31 de julho a 3 de agosto.

No ano passado, o rodeio havia sido realizado em novembro, devido às obras no parque onde acontecem as provas. Neste ano, o rodeio é tratado como um recomeço, já que o evento retornou em sua data tradicional, coincidindo com o aniversário de Brusque.

Apesar do rodeio ter começado oficialmente na quinta-feira, dias antes já havia movimentação no local, principalmente das pessoas que acamparam no parque.

A estrutura foi montada para cerca de 130 acampamentos no parque do CTG, e mais 250 acampamentos em área cedida pela organização da Fenajeep.

Neste ano, a organização comemora o tempo seco durante os dias de prova, já que em 2024 houve bastante chuva durante o rodeio.

Em relação à estrutura, a organização afirma que ainda há pontos a evoluir – não há um salão de baile, por exemplo -, mas que, em comparação aos anos anteriores, está muito melhor.

Participaram das provas cerca de 150 equipes de laço, formadas por quatro pessoas cada, e mais 300 duplas nos duelos, girando em torno de 1 mil a 1,2 mil participantes.

Atrações

Além das provas campeiras, o evento trouxe diversas atrações artísticas, com shows de Tchê Chalera e Grupo Candieiro, Estação Fandangueiro, Sorriso Lindo, entre outros.

Também foram realizadas apresentações de grupos tradicionalistas gaúchos. Foi montada ainda uma área premium para patrocinadores e convidados, com open bar e música nativista, além da tradicional estrutura de alimentação.

O presidente do CTG, Miguel Comandolli Jr, afirma que “Brusque foi palco de mais um capítulo inesquecível da cultura gaúcha com a realização do rodeio, destacando-se como um dos maiores encontros tradicionalistas do estado de Santa Catarina”.

“Mais do que competidores, recebemos famílias inteiras vindas de diversas regiões, unidas pelo amor à tradição e motivadas por uma premiação que ultrapassou os R$ 100 mil. A cada armada laçada, um laço de união, respeito e história era reforçado”, avalia o presidente.

Ele diz ainda que a organização cuidou de todos os detalhes para garantir “um ambiente familiar, acolhedor e respeitoso”.

“A população de Brusque está de parabéns. A presença maciça no parque mostrou, mais uma vez, o quanto essa tradição faz parte da identidade local. Quem esteve presente presenciou a beleza única da cultura gaúcha expressa em cada gesto, canto e celebração”, conclui o presidente. “Com a força da nossa tradição, esperamos para a próxima edição um crescimento ainda maior, rumo a consolidar novamente o Rodeio Nacional do Laço do Bom Vaqueiro como um dos maiores do estado”.

