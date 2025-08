Rodeio, Rock na Praça e mais: veja sete coisas para fazer em Brusque no fim de semana

Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 1º, e domingo, 3.

1. Rodeio

A 37º Rodeio Crioulo Nacional do CTG Laço do Bom Vaqueiro, considerado o maior evento tradicionalista da região, segue até domingo, no CTG Laço do Bom Vaqueiro, na rua Abraão de Souza e Silva, no Bateas, em Brusque, com competições campeiras, tertúlias, gastronomia típica e uma agenda musical recheada. A estrutura do evento foi preparada para receber cerca de 1 mil competidores de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Destaques incluem o Duelo de Laçadores, com premiação de R$ 35 mil, e o Duelo de Prendas, com R$ 10 mil em prêmios — uma das maiores gratificações da categoria no Brasil. A programação musical também promete atrair grande público com shows como Tchê Chaleira, Estação Fandangueira, Sorriso Lindo, Sandro Coelho, Grupo Bailaço, entre outros. Os ingressos para variam entre R$ 10 e R$ 50. Crianças até 12 anos não pagam entrada, e haverá um espetáculo infantil temático no domingo à tarde.

2. Rock na Praça

O Rock na Praça acontece no domingo, das 14h às 0h, na praça da Cidadania, com entrada gratuita. Oito bandas escolhidas: Ruido Verbal, Buzzard Duo, Mosaico Hibrido, 7:27, Posh, Petala Quinto de Brusque, Daguerre de Itajaí e Ninguém Sabe de Itapema. Pelo terceiro ano consecutivo uma banda nacional fechará o evento, o Nenhum de Nós.

3. Programação de aniversário de Brusque

O Museu Casa de Brusque, que fica no bairro São Luiz, em Brusque, tem uma programação especial pelo aniversário de Brusque com uma série de exibição documentários seguidos de bate-papos com os diretores e roteiristas. Na sexta-feira, acontece a exibição de Sociedade Amigos de Brusque: 70 anos de Fundação, às 19h e no sábado, o Ginocas e Ciplianos, às 15h. Todos os eventos são gratuitos e abertos ao público.

4. Feira de vinil

A segunda edição da feira de vinil do River Mall, no São Luiz, em Brusque, acontece no sábado, a partir de 10h. Serão mais de 2 mil discos de vinil disponíveis para venda. Durante o evento, que ocorre na praça de alimentação, também acontecem trocas de discos.

5. Noite de sopas

A Fundação Logosófica de Brusque realiza neste sábado a primeira edição da Noite de Sopas, na Associação dos Moradores da Rua Bulcão Viana, no bairro Azambuja, em Brusque. O bufê custa R$ 50. Também é possível comprar para retirada, por R$ 30. A compra antecipada pode ser feita pelo WhatsApp 47 99909-2129.

6. Orquestra

A Escola de Música do Cescb apresenta no sábado mais uma vez a mostra didática, a partir de 10h. A entrada é gratuita e toda a comunidade está convidada para prestigiar. O Cescb fica na rua Pedro Werner, no Centro I, em Brusque.

7. Encontro de agricultores

Nesta sexta-feira, será realizado o 3º Encontro da Agricultura Familiar de Brusque. A programação inicia às 11h, no pavilhão da Fenarreco, com expectativa de reunir entre 180 e 200 agricultores do município e da região. O evento marca as comemorações pelo Dia do Agricultor, celebrado em 28 de julho. A confraternização será marcada por um almoço típico colonial aos participantes, com cardápio que remete às origens do campo: feijão, arroz, aipim, batata-doce, carne de panela e a tradicional galinha caipira.

