Rodolfo Potiguar anuncia saída do Brusque e cita conflito com nova gestão

Rodolfo Potiguar, um dos jogadores mais icônicos do Brusque nos últimos anos, anunciou sua saída do clube nesta sexta-feira, 11. Após quase seis anos defendendo o quadricolor, o volante de 37 anos justifica o fim do ciclo com “conflitos de interesse”. Em seu período no clube, fez 254 jogos, marcou 10 gols, anotou 13 assistências e conquistou quatro títulos.

A rescisão do contrato do jogador, que era válido até o fim da temporada, foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no fim da tarde desta sexta-feira. Rodolfo Potiguar se pronunciou nas redes sociais sobre sua saída com uma carta de despedida.

A saída do Pitbull, conforme seu relato, se deve a “conflitos de interesse com a nova gestão” do clube, que “exigiu renúncia de direitos trabalhistas e compensações financeiras” para sua permanência. “Não posso abrir mão da minha dignidade e da minha história”, afirma.

Em 254 jogos, Rodolfo Potiguar marcou 10 gols e fez 13 assistências. Chegou durante a Copa Santa Catarina de 2019, numa campanha que culminou com seu primeiro título pelo clube. Com garra nos desarmes, marcação implacável e saída de bola com longos lançamentos, conquistou a confiança da torcida, que o apelidou de Pitbull.

Depois, o volante ainda conquistaria o Campeonato Catarinense (2022) e a Recopa Catarinense (2020 e 2023). Também conquistou os acessos à Série B em 2020 e 2023, este último com o vice-campeonato da Série C. Esteve na seleção do Catarinense em 2020, 2022, 2023 e 2024, e chegou a portar a braçadeira de capitão do Brusque.

Após a saída de Ianson para o Tombense-MG em março, Rodolfo Potiguar era o jogador do elenco do Brusque com mais tempo de casa. Esta marca pertence agora ao lateral-esquerdo Alex Ruan.

Confira na íntegra a mensagem de Rodolfo Potiguar:

“Não é fácil dizer adeus. Ainda mais quando se fala de um lugar que me acolheu com tanto carinho, respeito e amor. Cheguei em 2019 para disputar uma Copa Santa Catarina. Naquela época, não imaginava que essa cidade e esse clube mudariam minha vida para sempre.

Tivemos a felicidade de ser campeões logo naquela primeira competição. Foi o início de uma linda trajetória, que guardarei no coração para sempre. Aos poucos, fui ganhando o respeito de todos, me tornei ídolo da torcida e encontrei aqui não só um clube, mas um lar.

Cada vez que eu entrava em campo e ouvia o “ruf ruf” ecoando das arquibancadas, meu coração batia mais forte. Esse grito virou combustível para mim. Eu não jogava sozinho. E, como um verdadeiro pitbull, lutei até o fim de cada dividida, em cada desarme, em cada gota de suor derramada com essa camisa.

Foram 254 jogos, 10 gols, 13 assistências… Mas mais do que os números, foram os momentos. As conquistas que construímos juntos. A Copa SC em 2019, as Recopas de 2020 e 2023, o Catarinense de 2022, e os inesquecíveis acessos à Série B e o vice-campeonato da Série C em 2023, que estão marcados para sempre na história do clube e no meu coração.

Infelizmente, essa caminhada precisa ter um ponto final. A minha não permanência no clube se deve a conflitos de interesse com a nova gestão. Me foram exigidas compensações financeiras — coisas que conquistei com honestidade, suor e entrega dentro de campo. Não posso abrir mão da minha dignidade e da minha história.

Essa despedida não apaga o amor que sinto por esse escudo, por essa cidade e por cada torcedor que esteve ao meu lado nesses quase seis anos. Levo comigo as amizades que construí, o carinho da torcida e a certeza de que dei tudo de mim sempreque vesti essa camisa.

A cidade de Brusque sempre será especial para mim e para minha família. Somos gratos por tudo que vivemos aqui, pelas portas que nos foram abertas e pelo carinho que sempre recebemos. Saio de cabeça erguida, com o coração apertado, mas cheio de orgulho por tudo que construímos juntos.

Obrigado, Brusque. Obrigado, torcedor. Obrigado por me permitirem fazer parte dessa história.

Com gratidão e respeito;

Rodolfo Potiguar – O Pitbull”

