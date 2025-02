Rodolfo Potiguar chega à marca de 250 jogos pelo Brusque

Volante, capitão, pitbull, ídolo da torcida quadricolor, Rodolfo Potiguar chegou à marca de 250 jogos com a camisa do Brusque neste domingo, 16, na vitória por 4 a 1 sobre o Concórdia, no Domingos Machado de Lima. A partida, válida pela 10ª rodada do Catarinense, ainda teve um gol do veterano de 37 anos, em cobrança de pênalti.

Rodolfo Potiguar foi anunciado oficialmente pelo Brusque em 27 de setembro de 2019, para a disputa da Copa Santa Catarina, junto com o atacante Bambam. Desde que chegou, foram raríssimos os jogos em que não foi titular, num período no qual o clube teve oito treinadores.

Também foi capitão do time em diversos momentos, mas a partir de 2025 o pitbull passou a ser a primeira opção portando a braçadeira.

Já conquistou os títulos da Copa Santa Catarina (2019), da Recopa Catarinense (2020 e 2023) e do Campeonato Catarinense (2022), além dos acessos à Série B do Campeonato Brasileiro em 2020 e 2023. Ninguém tem mais jogos que ele no atual elenco do Brusque. O zagueiro Ianson é quem mais se aproxima, com 213.

Pelo desempenho defensivo em campo, Rodolfo Potiguar foi apelidado de Pitbull pelo clube e pela torcida. Em 2022, a loja oficial, Bruscão Mania, lançou uma camiseta estampada em sua homenagem.

Nos 250 jogos pelo Brusque, Rodolfo Potiguar marcou 10 gols. Metade deles foi em 2024, temporada na qual entrou em campo 52 vezes. Foi artilheiro do time no Brasileiro Série B, com quatro gols, além de ter marcado uma vez no Catarinense daquele ano.

O Pitbull quadricolor continua sua história no clube e pode voltar a campo nesta quarta-feira, 19. O Brusque enfrenta o Trem no Zerão, em Macapá (AP), pela Copa do Brasil, com apito inicial às 20h30.

