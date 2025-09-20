Rodovia Antônio Heil fica mal sinalizada após pausa nas obras de recuperação do asfalto
Coordenador regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí projeta retorno dos trabalhos na próxima semana
A rodovia Antônio Heil (SC-486), entre Brusque e Itajaí, está mal sinalizada após uma pausa nas obras de recuperação do asfalto. Os trechos em que houve revitalização ainda não foram pintados, o que dificulta a visibilidade dos motoristas, especialmente em viagens noturnas.
O coordenador regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí, Marcionei Hillesheim, afirma que os reparos da rodovia ainda não foram concluídos. Foi realizada uma pausa no serviço, que deve ser retomado a partir de segunda-feira, 22.
“Ainda falta executar a pintura e alguns remendos. Estamos com a licitação de pintura e sinalização. Porém, podemos realizar uma pintura mais simples no contrato de conservação [da rodovia]. Vamos solicitar esta pintura [emergencial]”, diz o coordenador.
A má sinalização ocorre, principalmente, no centro das pistas, em que não há pintura divisória entre as faixas da direita e da esquerda.
As equipes da Coordenadoria Regional de Infraestrutura foram mobilizadas, recentemente, para realização de obras na rodovia Immo Zerna (SC-340). Os trabalhos no Alto Vale do Itajaí estão prestes a serem concluídos e envolvem trecho que passa por Presidente Getúlio, José Boiteux, Dona Emma, Witmarsum e Vitor Meireles.
Nos últimos meses, diversos pontos da rodovia Antônio Heil em que o asfalto estava degradado passaram por revitalização. A obra é semelhante com a recuperação da rodovia Ivo Silveira (SC-108), entre Brusque e Blumenau, executada no final de 2023.
A rodovia Pedro Merizio (SC-486), entre Brusque e Botuverá, também passou por revitalização recentemente. No entanto, o trecho foi contemplado com uma troca completa do asfalto, diferente da rodovia Antônio Heil, em que alguns pontos foram recuperados.
A falta de sinalização durante os reparos da rodovia entre Brusque e Itajaí foi uma queixa dos motoristas. Porém, vários locais em que o trecho estava degradado, com abertura de buracos, foram consertados.
