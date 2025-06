Rodovia Antônio Heil passará por bloqueios a partir desta quinta-feira para obras do trevo entre Brusque e Itajaí

A partir desta quinta-feira, 12, a rodovia Antônio Heil (SC-486) passará por bloqueios devido às obras do viaduto do trevo entre Brusque e Itajaí. As ações ocorrerão até a próxima terça-feira, 17.

Os detalhes foram repassados ao jornal O Município pelo engenheiro Leandro Maxciel da Silva, fiscal da obra.

No período, haverá bloqueios no sistema “pare e siga” nas alças de acesso ao trevo, tanto no sentido Brusque quanto no sentido Itajaí. As interdições ocorrerão das 6h às 18h todos os dias, com duração média de 15 minutos por bloqueio. Segundo o engenheiro, as interdições são necessárias para a movimentação e o lançamento das vigas do novo viaduto.

Já no sábado e domingo, 14 e 15, o acesso ao trevo será totalmente bloqueado em ambos os sentidos. Quem segue de Brusque será direcionado para a BR-101, no sentido Sul. Por outro lado, quem vem pela rodovia para acessar Itajaí deverá fazer o retorno no quilômetro 125,4 ou entrar na cidade pela saída 124.

Por fim, quem está em Itajaí e deseja vir para Brusque, ou acessar a BR-101 no sentido sul, haverá um desvio provisoriamente pelo sentido oposto da Antônio Heil, com bloqueios temporários para as operações de transporte e içamento das vigas. Em todas as situações haverá sinalizações.

Leia também:

1. Cine Gracher faz promoção para o Dia dos Namorados em Brusque

2. Botuverá fica de fora da primeira etapa de programa de moradias populares do governo de SC

3. Católicos são maioria, e número de evangélicos cresce em Brusque, aponta Censo

4. Obra da nova Beira Rio deve ser entregue dentro do prazo e receberá quinto lote

5. Vereador denuncia suposta invasão de terras no Limeira Alta, em Brusque: “fizeram um acampamento fixo”

Assista agora mesmo!

Costureiro da República Dominicana conseguiu emprego em Brusque em três dias: