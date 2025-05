Rodovia entre Brusque e Botuverá passa por revitalização completa com substituição de asfalto antigo

A rodovia Pedro Merizio (SC-486), entre Brusque e Botuverá, passa por revitalização completa. O asfalto antigo está sendo retirado para implantação de um novo pavimento. A obra compreende praticamente todo o trecho da rodovia fora da área urbana.

Os trabalhos vêm sendo executados no sentido Botuverá a Brusque. A revitalização está incluída no programa Estrada Boa, projeto do governo do estado que promove melhorias em rodovias catarinenses.

Atualmente, o asfalto novo é implantado na região da Baterias Erbs, próximo ao limite entre cidades. De acordo com Nene Colombi, assessor do secretário de Infraestrutura do estado, Jerry Comper, a projeção para conclusão é dentro de 30 dias.

“O estado realiza a revitalização até a entrada da localidade da Cristalina, em Brusque. A partir deste trecho, a Prefeitura de Brusque deve executar”, relata o assessor.

O objetivo do Executivo brusquense é firmar em breve um convênio com o governo do estado para duplicação de parte do trecho urbano da rodovia, até o Bar e Cancha Venzon.

“Há 30 anos, não havia manutenção completa na rodovia. Trata-se de uma revitalização de todo o asfalto. Nenhum trecho ficará de fora. Na rodovia Ivo Silveira, entre Brusque e Gaspar, o projeto era diferente, pois alguns pontos bons da rodovia permaneceram [sem reparo]”, explica Nene.

Além disso, estão sendo realizadas melhorias no sistema de drenagem da rodovia Pedro Merizio. Recentemente, terceiras faixas foram implantadas na “serrinha”, morro na rodovia nas proximidades do centro de Botuverá.

