Rodrigo Pollero e Paulinho Moccelin estão fora do Brusque

Os atacantes Rodrigo Pollero e Paulinho Moccelin não integram mais o elenco do Brusque. Enquanto o centroavante uruguaio teve seu contrato rescindido pela diretoria quadricolor, Moccelin assinou com o Arema FC, da Indonésia. O quadricolor tentará fazer a reposição nos elencos na janela de transferências que será aberta em 10 de julho.

Pollero segue em disputa com o clube pelos salários que não recebe há mais de seis meses. Chegou a ser reintegrado na primeira quinzena de junho, semanas após um momento no qual o elenco, em ato solidário, decidiu não fazer uma sessão de treinamento.

O uruguaio encerra uma passagem com 29 jogos, três gols e duas assistências. Foi o primeiro estrangeiro a marcar pelo Brusque, com dois gols no returno da Série B, mas uma lesão atrapalhou sua sequência.

Após a temporada, negociou sua permanência até o fim do contrato, em julho, mas não recebeu salários. Em 2025, marcou o gol que abriu o placar contra o Trem, em Macapá, pela primeira fase da Copa do Brasil. Estava emprestado pelo Bellinzona-SUI.

Paulinho Moccelin para a temporada 2024, desde o início do Catarinense daquele ano. Disputou 66 partidas, com três gols e cinco assistências. Seu novo clube, o Arema FC, foi o 10º colocado da Liga 1, a primeira divisão do país. A equipe será comandada pelo técnico brasileiro Marquinhos Santos na temporada 2025-26, com outros quatro brasileiros no elenco.

