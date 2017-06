Rompimento de pilar na ponte Arthur Schlösser é causado por problemas nas fundações

Uma equipe do Departamento Geral de Infraestrutura (DGI) da Prefeitura de Brusque realizou na tarde desta quinta-feira, 1, vistoria na ponte Arthur Schlösser, interditada na madrugada. O estudo preliminar aponta que o rompimento de um dos pilares foi causado por problemas nas fundações da ponte. O local deve permanecer interditada pelos próximos 30 dias.

Renato de Borba, coordenador da execução de obras de infraestrutura do DGI, conta que um engenheiro especialista em construção e recuperação de pontes veio de Florianópolis para analisar juntamente com os profissionais da prefeitura o problema. Segundo ele, a sugestão é que neste primeiro memento seja feita um escoramento na ponte.

Borba explica que o engenheiro elaborará um estudo aprofundado sobre a ponte, incluindo valores de execução, e deverá entregar ao departamento na próxima semana. Os recursos para o conserto serão oriundos da própria municipalidade, e dependendo o valor haverá a ordem de serviço. Ainda não se estima o custo da obra.

Assim que o nível do rio Itajaí-Mirim diminuir mais, o DGI fará outra avaliação sobre a estrutura da ponte. Enquanto isso a ponte permanecerá interditada para veículos, ciclistas e pedestres nos próximos 30 dias. Após isso, estuda-se liberar meia pista para automóveis. Além disso, no decorrer dos dias será avaliado a possibilidade da liberação da via para ciclistas e pedestres.