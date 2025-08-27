Rompimento de tubulação de água gera lentidão no Centro de Brusque

Caso ocorreu próximo da Prefeitura de Brusque

Na madrugada desta quarta-feira, 27, um rompimento em uma tubulação de 300mm foi registrado no Centro de Brusque, próximo da prefeitura. A rede recebe alta pressão por estar próxima à Estação de Tratamento de Água (ETA) Central e ainda abastece diversas ruas da região.

De acordo com o Samae, equipes da autarquia atuam desde as primeiras horas da manhã para realizar o conserto, o que exigiu a interrupção temporária da distribuição de água. A Guarda de Trânsito está no local para auxiliar na organização do tráfego.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos ainda durante a manhã, com a normalização do abastecimento na sequência.

