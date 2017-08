Rotary Club organiza corrida de rua beneficente em prol do Hospital Azambuja

Arrecadar fundos para a compra de aparelhos glicosímetros e fitas reagentes de glicemia capilar, utilizadas neste equipamento, é o objetivo central da Corrida & Caminhada Rotary Contra o Diabetes, que será realizada no dia 12 de novembro, sendo que no dia 14 é comemorado o dia Mundial contra o Diabetes.

O evento, que é realizado pelo Rotary Club de Brusque, terá a sua arrecadação voltada para o Hospital de Azambuja e para a Secretaria Municipal de Saúde para que sejam comprados os equipamentos.

O médico Frederico Marchisotti, sócio rotariano, é o presidente da Comissão Organizadora do evento, e ressalta que “a intenção da entidade é promover assistência aos portadores dos vários tipos de diabetes, que não possuem condições financeiras para bancarem um atendimento de qualidade”

No dia da competição, serão dois percursos disponibilizados ao público: um de 5 e outro de 10 quilômetros. Para quem não é praticamente de corridas, não há nenhum problema, já que também haverá inscrições voltadas apenas para quem prefere caminhada. Para esta modalidade o percurso será de 2km. As competições iniciam às 8h, com saída defronte a Arena Brusque, Beira Rio até a rótula do bairro Jardim Maluche e retorno.

“As inscrições giram em torno de R$ 70 para as corridas e R$ 35 para as caminhadas. Quem se inscrever antes vai ter um desconto e quem deixar pra última hora vai acabar pagando um pouquinho mais”, ressalta Marchisotti.

No ato da inscrição, os atletas terão direito a um kit atleta composto por uma camiseta running, uma sacochila personalizada, um par de meias de corrida, uma mini-toalha, entre outros. A retirada dos kits está prevista para acontecer no dia 11 de novembro, das 10h às 18h, na Sociedade Esportiva Bandeirante.

A cada 15 inscrições efetivadas em um grupo, haverá uma inscrição gratuita. As vagas são limitadas em 400 participantes para a corrida e 100 para caminhada.

Mais informações no site: www.rotarycontraodiabetes.com.br