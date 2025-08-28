Rotatória da figueira: saiba os próximos planos após mudanças no trânsito em Brusque

O secretário de Trânsito e Mobilidade de Brusque, Emerson Andrade, afirmou à reportagem do jornal O Município que a pasta pretende revitalizar a sinalização horizontal da avenida Dom Joaquim, próxima à rotatória da figueira. As ações serão realizadas após a análise de como os motoristas reagiram às primeiras alterações no trânsito.

Leitores entraram em contato com a reportagem para reclamar da sinalização horizontal na avenida Dom Joaquim. Eles relatam que a pintura da faixa da direita, que permite apenas a entrada na rua Azambuja, não é suficiente para que os motoristas a respeitem.

O secretário informou que a pasta irá revitalizar a sinalização da avenida e reforçar que a faixa da direita deve ser usada apenas para acessar a rua Azambuja. “Se o tempo colaborar, iremos fazer o quanto antes. Mas isso [revitalizar a sinalização] é um dos próximos planos”, disse.

Além disso, Emerson destacou que a pasta também acompanha a situação dos motoristas que circulam pelas demais vias, monitorando possíveis problemas semelhantes ao registrado na avenida Dom Joaquim.

“Dentro das expectativas”

Na terça-feira, 26, Emerson avaliou como “dentro das expectativas” os primeiros dias das mudanças. Por volta das 8h da terça, o maior fluxo se concentrava na avenida Dom Joaquim, no sentido Jardim Maluche para o Centro.

Ainda nesse horário, havia uma viatura da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) entre a rua Gustavo Richard e a avenida Getúlio Vargas.

Segundo Emerson, ele acompanhou a movimentação no domingo, 24, e na segunda-feira, 25. A avaliação é de que as alterações reduziram o tempo de retenção na avenida Dom Joaquim e também na rua Azambuja.

A avenida Getúlio Vargas, no sentido figueira à Villa Schlosser, agora funciona em mão única, com três pistas em direção ao Centro.

Com a alteração na rua Gustavo Richard, é possível fazer o retorno a partir da rua Augusto Maluche (em frente à Kohler Joalheria e Ótica), como ocorria anteriormente.

