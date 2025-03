Roupeiro Adílson Meneses se despede do Brusque após quase sete anos no clube

A vitória do Brusque sobre o Olaria nesta quinta-feira, 6, pela Copa do Brasil, foi o último jogo do roupeiro Adílson Meneses no quadricolor. Ele trabalhou no clube desde 9 de junho de 2018, somando quase sete anos na função e 304 partidas.

Sua saída está relacionada à transição da SAF. A nova administração do futebol do clube tem tentado realizar cortes, inclusive com redução nos salários de jogadores e funcionários que tinham contratos vigentes com o clube associativo. O roupeiro não aceitou a proposta para permanecer no clube e deve assinar com uma nova equipe nos próximos dias.

Adílson acumula passagens por Central-PE, Nacional-SP, CSE-AL, Marcílio Dias, Almirante Barroso, Brasil de Farroupilha-RS e Camboriú. O Brusque é o clube no qual ficou mais tempo, em 20 anos trabalhando como roupeiro.

“É uma mistura de sentimento muito grande. Uma mistura de sentimento de tristeza, ao mesmo tempo de alívio, e uma gratidão enorme. Uma gratidão imensa no meu coração”, afirma.

De sua parte, Adílson afirma que não há ressentimentos. “O coração vai estar sempre aqui. Vou sempre estar torcendo pelo clube crescer. Sempre vou estar torcendo pelos atletas desse clube. A alma desse clube é a coletividade, a parceria que esses atletas colocam em campo. Sempre foi. (…) Não sei o que será do Brusque daqui para frente. Espero que seja algo grande, que seja melhor do que já foi.”

“Que dê certo o Brusque SAF. Mas o Brusque que eu vivi durante sete anos: vai ser esse Brusque que eu vou carregar no meu coração, vai ser esse que eu vou carregar na minha memória. E se aquele Brusque que eu vivi de 2018 até 2025 acabou na história, vai ficar na história, eu saio hoje feliz do clube, porque um pedacinho dessa história também sou eu”, completa.

Em seu período à frente da rouparia quadricolor, Adílson fez inúmeras amizades com jogadores, treinadores e colegas da comissão técnica. Uma das maiores provas desta amizade ocorreu nos momentos finais da temporada 2024, quando o roupeiro de 48 anos precisou passar por uma cirurgia para retirar um tumor na cabeça.

Não foi no clube que Adílson encontrou socorro, mas sim no time. “Eu precisava operar. E tinha que operar de toda forma, não podia esperar pelo SUS. E aí, os caras foram de verdade. Os caras sem salário, sem nada, pegaram o preço da operação, se juntaram, ratearam entre eles, todos eles, todos os atletas que estavam. Depois me mandaram o pix de todo o valor. A esposa do Guilherme Queiróz fez rifa na internet para me ajudar para ajudar na minha cirurgia”, relata.

“A gente chegou de Minas, no último jogo contra o América-MG. Jogamos no domingo [24 de novembro], chegamos na segunda-feira aqui. Na quarta-feira eu fiz o pré-operatório, na quinta-feira me internei, na sexta-feira eu operei. Então assim, então os caras foram… Foram feras demais. Mesmo com salário atrasado, tudo, tiraram dos deles ali, juntaram R$ 14 mil ali e pagaram minha cirurgia.”

Em seu período no quadricolor, Adílson Meneses contribuiu com as conquistas do Brasileiro Série D (2019), do Campeonato Catarinense (2022), da Copa Santa Catarina (2018 e 2019) e da Recopa Catarinense (2020 e 2023), além do acesso à Série B de 2024.

Em 2019, em entrevista a O Município, Adílson Meneses relatou sua história de vida até sua chegada ao Brusque e seu carinho pelo quadricolor.

“Me lembro que naquela época eu te falei que eu era torcedor de São Paulo, era são-paulino, porque eu me criei lá [em São Paulo] e tudo. Mas hoje, eu acho que eu torço mais por Brusque do que pelo próprio São Paulo. Quando você trabalha num clube estruturado, fica fácil para trabalhar, com organização e produtividade. Quando você trabalha num clube que nem o Brusque, sem estrutura nenhuma, aí tem que ser paixão, sabe? Tem que ser amor, sabe?”

Mais saídas

Estão previstas outras saídas dos funcionários envolvidos no futebol do clube. É o caso do preparador de goleiros Márcio Quevedo, que trabalha no Brusque desde 2015. O preparador físico George Castilhos e o assessor de imprensa Douglas Atkienson também devem sair, além do gerente de futebol Viton.

