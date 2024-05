RS atinge marca de 150 mortes em meio ao maior desastre natural do estado

Um novo boletim da enchente no Rio Grande do Sul mostra que o estado registra 151 mortes em meio ao maior desastre natural do RS. Mais duas mortes foram confirmadas entre às 18h de quarta-feira, 15, e 9h desta quinta-feira, 16, quando os números foram atualizados.

Além dos falecimentos registrados, outras 104 pessoas são consideradas desaparecidas. Ao todo, 2,2 milhões foram afetados em 458 municípios atingidos pelo desastre. Há 538,1 mil desalojados e 77,1 mil pessoas em abrigos pelo estado.

Os dados apontam ainda que há 806 feridos. Até o momento, 76,6 mil pessoas foram resgatadas, além de 11,9 mil animais salvos. Não há nenhum óbito em investigação. As atualizações da tragédia são divulgadas por meio de boletins diários às 9h, 12h e 18h.

Defesa Civil de Brusque no RS

Brusque centralizou os esforços no auxílio à reconstrução de dois municípios gaúchos: Eldorado do Sul e Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Na primeira cidade, uma equipe com quatro agentes da Defesa Civil de Brusque e um jornalista voluntário foi enviada.

O chefe de Vistorias da Defesa Civil local, Edevilson Cugiki, está em Eldorado do Sul. “Enquanto em Brusque a enchente dura horas, dias, no máximo, aqui [no RS] leva cerca de 15 a 20 dias para a água baixar”, explica. Conforme o jornalista Sidney Silva, cerca de 80% dos moradores de Eldorado do Sul estão fora de suas casas.

“Essas pessoas sequer possuem uma estimativa de quando poderão voltar para suas casas e em quais condições”, informa o jornalista. “O grande problema é que 100% da cidade alagou”, completa. A Defesa Civil de Brusque deve permanecer na cidade gaúcha até domingo, 19.

