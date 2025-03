Rua afetada pelas chuvas no Águas Claras precisa de limpeza e contenção de deslizamento em Brusque

Os moradores da rua Irineu Schimitz, no bairro Águas Claras, em Brusque, entraram em contato com o jornal O Município para expor a necessidade de limpeza na via após as chuvas das últimas semanas. Um homem afirmou que a prefeitura recolheu o entulho da rua e limpou as calçadas, mas as bocas de lobo continuam com entulhos.

Questionado pela reportagem, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirma que a limpeza na rua está prevista para ocorrer até o fim desta semana. Porém, há outro serviço na rua mais complexo, a queda de uma barreira no cruzamento com a rua Adelina Debatin.

Segundo ele, é necessária uma contenção para não ocorrer mais deslizamentos. Para isso, é preciso um parecer do setor de engenharia. Com a documentação pronta, o serviço deve levar de uma semana a dez dias.

Leia também:

1. Sol ou chuva: veja o que meteorologista prevê para Brusque nesta quinta-feira

2. Motociclista fica ferido após colisão com carro na Antônio Heil, em Brusque

3. Polícia prende professor investigado por pedofilia e abuso em escola de Blumenau

4. Prefeitura de Brusque abre Banco de Talentos e disponibilizará sistema para envio de currículos

5. Mais de 1,6 mil famílias estão na fila dos programas de habitação em Brusque

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: