Rua Azambuja estará em meia pista na manhã deste sábado

A Secretaria de Obras executará na manhã deste 22, os consertos de tubulação na rua Azambuja, nas proximidades do supermercado Archer Loja 1. Durante os trabalhos, a via poderá ser parcialmente interditada em meia pista.

Já no 23, os serviços serão realizados na rodovia Ludovico Merico, em frente a igreja do bairro Joaquim. Os motoristas precisam estar atentos, já que em alguns momentos, o fluxo de veículos poderá ser parcialmente bloqueado.

A Secretaria de Obras informa ainda que, no mesmo dia pela manhã, não será permitido o tráfego na rua Anna Heil, no bairro Joaquim. A equipe estará no local preparando a via para a pavimentação asfáltica.