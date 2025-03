Rua de Guabiruba usada para testes de veículos por oficina mecânica preocupa moradores: “pode causar um acidente”

Os moradores da rua Onésio Schaefer, no bairro Imigrantes, em Guabiruba, relataram ao jornal O Município diversas preocupações relacionadas a uma oficina mecânica que utilizava a via para testes de veículos. Segundo eles, o freio dos veículos é testado na rua, que conta com diversas crianças brincando.

O vereador Justavo Barroso e Silva (Podemos) foi procurado pelos moradores para encontrar uma solução. Ao jornal O Município, ele informou que foi até o local para verificar a situação.

Segundo o vereador, alguns caminhões também trafegam pela rua em alta velocidade, outro motivo de preocupação. Ele diz que, há algum tempo, foi solicitada uma placa de redução de velocidade e o pedido foi aceito pela prefeitura. “Os motoristas não respeitam a sinalização”.

Testes de caminhões

A reportagem conversou com um morador há 19 anos da rua. Ele explica que a rua é sem saída e que, até um tempo atrás, contava com apenas oito moradores. Porém, após um loteamento ser feito nas proximidades da rua, algumas casas foram construídas e a oficina também foi instalada ali. Com essas movimentação, o fluxo de veículos aumentou.

“A oficina existe há uns cinco anos e agora ela está com uma demanda grande de carro e caminhão. Eles fazem o teste dos veículos na rua mesmo. Além disso, os caminhões que chegam com materiais para algumas obras também andam em alta velocidade. A minha filha é criança e fico preocupado com ela, pode acontecer algum acidente, já que os motoristas não respeitam a placa do limite de velocidade”, diz o homem, que não quis se identificar.

