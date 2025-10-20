Rua do Águas Claras, em Brusque, será interditada para a Festa de São Judas Tadeu; confira programação

A rua Santa Cruz, no bairro Águas Claras, em Brusque, será interditada entre 22 e 27 de outubro devido à tradicional Festa de São Judas Tadeu. O bloqueio começa às 23h de terça-feira, 22, e segue até as 22h de domingo, 27.

A medida foi autorizada pela Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) para viabilizar as atividades promovidas pela Paróquia São Judas Tadeu, que atraem grande público todos os anos.

O fechamento abrangerá o trecho entre o número 177 e a faixa de pedestres em frente ao salão paroquial, local onde será montada a estrutura principal da festa. Durante esse período, o trânsito estará interditado para veículos, sendo permitido apenas o acesso de pedestres e serviços essenciais.

No domingo, 26, a programação inclui a procissão da festa, com saída às 9h do Corpo de Bombeiros em direção à Igreja Matriz de Águas Claras. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) fará a escolta e orientará o tráfego durante o trajeto, garantindo a segurança dos fiéis e coordenando desvios para veículos que trafegarem pela região.

Segundo o diretor de Trânsito de Brusque, Carlos Roberto Marques, a organização do evento visa permitir que a festa ocorra com segurança e boa circulação no entorno. “A festa de São Judas Tadeu é um momento importante para a comunidade de Águas Claras e recebe atenção do poder público”, afirma.

A Setram recomenda que os condutores redobrem a atenção e sigam as instruções dos agentes de trânsito, especialmente durante a procissão. O bloqueio é temporário e será encerrado logo após o término das atividades religiosas.

Leia também:

1. CDL de Guabiruba promove noite especial para mulheres no Encontro Outubro Rosa

2. Capivara tecnológica vira atração em shopping de Brusque; conheça a CapiGracher

3. Confira balanço de ocorrências registradas pela Guarda de Trânsito de Brusque durante a Fenarreco

4. Memórias de Botuverá ganham vida em reencontro de conterrâneos

5. VÍDEO – Luciano Hang e prefeito de Brusque participam de ação para limpar pichação em ponte da cidade

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

