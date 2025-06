Rua do bairro Águas Claras, em Brusque, será interditada na segunda-feira para realização de obra

A rua Adelina Debatin, no bairro Águas Claras, em Brusque, será interditada na próxima segunda-feira, 23, para a realização de uma obra de contenção no local, onde será feito um trabalho de enrocamento. A interdição ocorre a partir das 7h, no trecho próximo a rua Irineu Schmitz.

A Secretaria de Obras, responsável pela intervenção, pede para que o trecho fique livre de veículos, pois esta é considerada uma grande obra de contenção.

Conforme a pasta, a intervenção tem duração prevista de uma a duas semanas, a depender do andamento das obras e das condições climáticas no município.

