Rua do Centro de Brusque ficará em meia pista para instalação de nova adutora na noite desta segunda-feira

A partir das 22h desta segunda-feira, 15, equipes do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) vão realizar a interligação da tubulação da Ponte do Guarani com a rua General Osório, no Centro de Brusque. Para a realização dos trabalhos, o trecho em frente à ponte seguirá em meia pista durante o período noturno. A obra está prevista para terminar na madrugada de terça-feira, 16.

“Ainda temos etapas importantes a serem executadas no local e estamos realizando tudo de forma a causar o menor impacto possível à população”, destaca o diretor-geral de operações do Samae, Ruan Reis.

Na outra extremidade da adutora, os trabalhos se concentram em conectar a tubulação da rua General Osório, subindo o morro até a Estação de Tratamento de Água (EtA) Central.

“Estamos com essas duas frentes de trabalho para acelerar o máximo possível a conclusão dessa importante obra”, diz Ruan.

A intervenção faz parte de um conjunto de melhorias que estão sendo realizadas na estação central. “Estamos promovendo a substituição completa desta grande adutora. A EtA Central é responsável pelo abastecimento de mais de 80% da cidade, e esse avanço representa mais segurança e confiabilidade no fornecimento de água para milhares de famílias”, finaliza.

