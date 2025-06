Rua é interditada temporariamente em Brusque devido a Arraiá Solidário

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) informou que a rua Gentil Battisti Archer, no bairro Centro II, será interditada temporariamente neste sábado, 15, devido à realização do Arraiá Solidário, que acontece no Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof.

O bloqueio da via teve início às 17h, em função do acendimento da fogueira junina, programado para as 20h.

Segundo a GTB, a interdição tem como objetivo garantir a segurança viária nas proximidades e a integridade física dos participantes do evento, especialmente na área destinada ao uso de fogo.