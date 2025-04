Rua em frente à praça Sesquicentenário estará bloqueada no domingo devido a evento de Páscoa

Em razão do evento Caça aos Ovos, que ocorrerá ao longo deste domingo, 13, na praça Sesquicentenário, no Centro, a rua Eduardo Von Buettner, em frente à praça e a Câmara dos Vereadores, estará com o acesso bloqueado das 8h às 17h30.

Para garantir a fluidez do tráfego e a segurança dos participantes, foram definidos os seguintes desvios:

• Os motoristas que trafegam pela rua Daniel Imhof, no sentido Prefeitura, deverão acessar a rua Mathilde Schaeffer, seguindo em direção à rua Felipe Schmidt;

• Já os condutores que estiverem circulando pela Rua João Bauer poderão seguir normalmente à direita pela Rua Daniel Imhof ou, alternativamente, contornar a lateral da Praça Sesquicentenário acessando à esquerda a Rua Carlos Appel, prosseguindo pela Rua Humberto Mattioli, contornando a lateral da praça e permitindo o retorno à rua Eduardo Von Buettner.

O local contará com sinalização adequada e o apoio da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) durante todo o evento, a fim de garantir a orientação aos condutores e a segurança dos pedestres.

“A Secretaria de Trânsito e Mobilidade solicita a compreensão de todos e recomenda atenção redobrada ao trafegar pela região, visto que o evento é focado para as crianças”, pede a Setram.

Confira as rotas alternativas:

