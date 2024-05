Rua Gustavo Halfpap está liberada para o trânsito em meia pista; carreta tombou na via na segunda-feira

Na segunda-feira, 27, uma carreta tombou na descida da rua Gustavo Halfpap, após desrespeitar sinalização que proíbe a circulação de veículos acima de 10 toneladas na via. Nenhuma pessoa ficou ferida, mas o poste, muro e o portão de uma casa foram danificados. A pista ficou totalmente interditada, mas meia pista foi possível ser liberada nesta terça-feira, 28.

O diretor de Trânsito, Renato Biachini, explica que, neste momento, apenas foi possível liberar o trânsito da Rodovia Antônio Heil sentido bairro 1º de Maio.

“A baldeação da carga está sendo feita nesse momento, então, até a manhã desta quarta-feira, 29, o trânsito deve ser liberado completamente”.

O diretor ainda enfatiza que os condutores devem respeitar as sinalizações. “No momento só será possível descer a rua, os carros não poderão subir. Pedimos a todos que respeitem todas as sinalizações. A Guarda de Trânsito também estará no local auxiliando a todos”, finaliza.

