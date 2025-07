Rua Hercílio Luz, em Brusque, será interditada na próxima semana para obras; confira horários e desvios

Para dar continuidade às obras de ampliação do sistema de captação de água em Brusque, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) informa que um trecho da rua Hercílio Luz, no Centro, será interditado a partir da próxima segunda-feira, 14, das 22h às 4h30. A interdição deve seguir, inicialmente, até a sexta-feira, 18.

Durante esse período, os condutores que trafegarem pela Hercílio Luz no sentido bairro Guarani deverão entrar à direita na rua Manoel Tavares, onde fica a Secretaria de Trânsito.

Já os motoristas que seguem no sentido Centro devem utilizar a ponte do Maluche como rota alternativa. O trânsito será permitido no local apenas para moradores.

A intervenção faz parte da obra de ampliação do sistema de captação de água da cidade. No trecho, estão sendo instalados tubos com 500 mm de diâmetro (DN 500). A etapa anterior, que envolveu a substituição da tubulação na rua General Osório, no bairro Guarani, já foi concluída. Agora, os trabalhos avançam pela Hercílio Luz até a subida do morro onde está localizada a Estação de Tratamento do Samae.

O diretor-geral de Operações do Samae, Ruan Reis, destaca que a obra é estratégica para o futuro do abastecimento em Brusque.

“Sabemos que obras desse tipo causam transtornos momentâneos, mas os benefícios serão duradouros. Com a nova tubulação, vamos ampliar a capacidade de captação e garantir mais segurança no fornecimento de água para toda a cidade”.

