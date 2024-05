Rua interditada pela enchente no Cristalina é liberada para passagem de veículos

A Prefeitura de Brusque informou nesta terça-feira, 28, que a rua DJ-042, da localidade da Cristalina, está liberada para trânsito de veículos leves. De acordo com a prefeitura, a situação no trecho foi estabilizada já no domingo, 26.

A via foi totalmente interditada no domingo, 19, após uma erosão, provocada pela enchente que atingiu o município no referido fim de semana.

O engenheiro da Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE), Rafael Kniss, esteve no local e já iniciou os estudos para uma resolução definitiva para a rua. “Estive lá com a equipe de topografia e começamos a traçar os planos para resolver a questão, mas precisaremos dos recursos, que ainda não temos atualmente”, disse.

O engenheiro do SIE detalhou ainda de que maneira os trabalhos provisórios foram feitos na DJ-42. “A gente fez todo o escoramento com estacas de madeira e chapas de ferro, fizemos toda a contenção desse talude para fazer a liberação do trânsito provisório. Esse primeiro serviço de liberação já foi concluído”, afirmou.

“Agora a Secretaria de Obras está trabalhando para fazer um reforço no pé do talude, que é um enrocamento baixo. Não vai ser um enrocamento que vai ser levado até o nível da estrada, porque ele é bem alto ali. Então vai ser uma medida paliativa para proteger o pé do talude contra a erosão, como foi feito na Francisco Sassi, no Jardim Maluche”, detalhou.

