Rua no Águas Claras começa a ser asfaltada após mais de dez anos de espera da comunidade

Após mais de dez anos de espera, nesta semana teve início o processo de pavimentação da rua Augusto Bento de Mello, no bairro Águas Claras. A obra, que trará melhorias significativas nos sistemas de drenagem, esgotamento sanitário e na pavimentação, será financiada integralmente com recursos oriundos dos cofres públicos da Prefeitura de Brusque.

Com aproximadamente 280 metros de extensão e seis de largura, o serviço contou com a instalação de 20 bocas de lobo para o escoamento das águas das chuvas, além da colocação de mais de 300 tubos, que irão garantir uma drenagem eficiente. Além disso, as ligações de esgoto das residências da área já foram feitas, melhorando a infraestrutura sanitária local. Tubos de menor diâmetro foram instalados para conexão direta às bocas de lobo.

Para a pavimentação da rua, serão utilizadas aproximadamente 250 toneladas de asfalto. Nesta quinta-feira, 16, uma equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos começou a aplicar a primeira camada asfáltica, que serve como nivelamento. Em seguida, outra equipe irá confeccionar o meio-fio. A finalização da pavimentação asfáltica será realizada após essa etapa.

Além da pavimentação, o projeto contempla a instalação de placas de sinalização e a pintura de faixas, essenciais para a segurança e a organização do trânsito. A iluminação pública também será aprimorada, com a substituição das luminárias comuns por lâmpadas de LED, que são mais eficientes, duráveis e econômicas.

O prefeito André Vechi destacou que esses serviços, realizados em paralelo com o Programa de Pavimentação Comunitária, trazem benefícios práticos e imediatos na vida da população local. “Os impactos são instantâneos. Além da pavimentação, terá uma melhor iluminação, sinalização e drenagem para evitar alagamentos”, afirmou o prefeito.

