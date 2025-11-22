Rua no Guarani é interditada para conserto de tubulação, em Brusque

A rua Ernesto Bianchini, no bairro Guarani, em Brusque, está parcialmente interditada para o conserto de uma tubulação próximo ao Schmitz Gás.

Segundo a Secretaria de Trânsito de Brusque, a via deve ser liberada ao longo deste sábado, 22.

Motoristas que descem do bairro Rio Branco em direção ao Centro devem utilizar a Beira Rio Nova como rota alternativa. Quem vem do bairro Guarani em direção ao Rio Branco também terá apenas trânsito local até a rua Gabriel Siegel.

