Rua Nova Trento é a campeã da Bocha Vale Tudo Masculina dos Jogos Comunitários

​A Rua Nova Trento é a grande campeã da Bocha Vale Tudo Masculina dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque. Na noite de sexta-feira, 28, a comunidade desbancou o até então bicampeão Volta Grande e comemorou o título da modalidade na Sociedade Rio Branco.

A final acabou em 2 a 0 para a Rua Nova Trento que fez um jogo tranquilo e aproveitou do nervosismo do Volta Grande para liquidar a fatura após três horas e meia de disputa.

Na primeira partida, o Volta Grande chegou a estar à frente do placar, mas levou a virada no fim e perdeu por 24 a 20. Já na segunda, a Rua Nova Trento sequer deu chance ao adversário. Depois de um empate parcial em 8 a 8, a equipe acertou tudo que pôde e mais um pouco para fechar a partida em 24 a 8.

O terceiro lugar da modalidade ficou com a equipe do Planalto que derrotou o Tomaz Coelho num jogo equilibrado, finalizado em 2 a 1. A equipe que ficou com o bronze saiu perdendo por 24 a 10, mas conseguiu a recuperação e fechou o jogo após parciais de 24 a 14 e 24 a 16.

Handebol na fase final

A noite também teve três partidas pelo handebol, duas do naipe masculino e uma do feminino. Na disputa entre as mulheres, o Águas Claras foi derrotado por 16 a 8 para o Souza Cruz. A última equipe chegou a três vitórias em três jogos e encaminhou a conquista da modalidade. O time soma 6 pontos, contra 4 do São Pedro, 2 de Águas Claras e Maluche, e nenhum do Steffen.

Pelo naipe masculino, o Santa Rita venceu o Steffen por 13 a 9, garantiu a segunda colocação da chave A e agora pega o Centro, primeiro do grupo B, nas semifinais. No outro jogo da noite, o Águas Claras venceu o Maluche por 15 a 8 e avançou em segundo da chave B para pegar o São Pedro, primeiro da A, na outra semifinal.

Confira os resultados de sexta-feira

Bocha Vale Tudo Masculina – finais

19h30 – Sociedade Rio Branco

Planalto 2×1 Tomaz Coelho (Disputa do 3º e 4º lugar)

Rua Nova Trento 2×0 Volta Grande (Final)

Classificação final da bocha

1º Rua Nova Trento – 10 pontos na classificação geral

2º Volta Grande – 7

3º Planalto – 5

4º Tomaz Coelho – 3

5º Bateas – 2

6º Maluche – 1

Handebol feminino e masculino

19h15 – Águas Claras 8×16 Souza Cruz (Feminino)

20h – Santa Rita 13×9 Steffen (Masculino)

20h45 – Águas Claras 15×7 Maluche

Classificação handebol feminino – chave única

1º Souza Cruz – 6 pontos

2º São Pedro – 4

3º Maluche – 2

4º Águas Claras – 2

5º Steffen – 0

Classificação geral parcial dos Jacobs

1º São Pedro – 110

2º Águas Claras – 88

3º Steffen – 65

4º Maluche – 56

5º São Luiz – 40

6º Limeira – 40

7º Dom Joaquim – 33

8º Santa Rita – 29

9º Souza Cruz – 26

10º Rio Branco – 25