Rua São Pedro, em Brusque, terá interdição parcial para limpeza de vala; saiba quando

A rua São Pedro, em Brusque, será parcialmente interditada a partir desta quarta-feira, 21, para serviços de limpeza de vala. O trecho afetado fica entre a empresa Tecnofer e as proximidades da Edinho Materiais de Construção.

A interdição ocorrerá diariamente, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos na sexta-feira, 22.

Caso não haja rotas alternativas viáveis, a recomendação é antecipar os deslocamentos ou aguardar a liberação da via após os trabalhos.

