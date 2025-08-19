Rua São Pedro, em Brusque, terá interdição parcial para limpeza de vala; saiba quando
Trabalhos devem ser concluídos na sexta-feira
Trabalhos devem ser concluídos na sexta-feira
A rua São Pedro, em Brusque, será parcialmente interditada a partir desta quarta-feira, 21, para serviços de limpeza de vala. O trecho afetado fica entre a empresa Tecnofer e as proximidades da Edinho Materiais de Construção.
A interdição ocorrerá diariamente, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h30. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos na sexta-feira, 22.
Caso não haja rotas alternativas viáveis, a recomendação é antecipar os deslocamentos ou aguardar a liberação da via após os trabalhos.
Leia também:
1. Barragem de Botuverá: imagens capturam natureza e desafio do projeto
2. VÍDEO – Motociclista morre após colisão com outra moto em Blumenau
3. Farmácia Dehon comemora 35 anos com programação especial e história marcada por inovação
4. Defesa Civil alerta para possibilidade de chuva intensa em Brusque e região: “em observação”
5. Vítima de acidente na BR-470, em Indaial, era técnico de enfermagem
Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50: