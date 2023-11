Ruan Carneiro se despede do Brusque depois de quatro temporadas

Ruan Carneiro não é mais jogador do Brusque. O goleiro de 33 anos tinha contrato com o quadricolor até o fim da temporada 2023 e não teve renovação. Ele estava no clube desde a pré-temporada de 2020, vindo do Atlético-AC, e escreveu uma mensagem de despedida à torcida neste sábado, 18.

Em 2023, o goleiro fez cinco partidas, todas pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 57 jogos, que incluíram alguns momentos decisivos na história do clube.

Em 2 de janeiro de 2021, Ruan Carneiro defendeu pênalti de Henan quando o Brusque vencia o Vila Nova por 1 a 0 em Goiânia, pela quarta rodada da segunda fase da Série C de 2020. A partida terminou em 3 a 0 para o quadricolor, que conquistou o acesso na temporada seguinte.

Na final do Campeonato Catarinense de 2022, o goleiro operou fantástica defesa no cabeceio de Ronny, na entrada da pequena área. Impedindo o gol do Camboriú, Ruan Carneiro foi fundamental para o Brusque segurar o 0 a 0 e conquistar o segundo título estadual, 30 anos depois do primeiro troféu.

Naquele mesmo ano, o atleta aceitou proposta do Al Kholood, da Arábia Saudita, e estava de saída do Brusque. Contudo, o clube saudita cancelou a transferência de última hora, e o quadricolor acabou acertando a renovação do contrato até o fim de 2023.

Pelo Brusque, Ruan Carneiro acumula um título do Campeonato Catarinense e dois da Recopa Catarinense, além de dois acessos à Série B do Campeonato Brasileiro. Também foi vice-campeão catarinense em 2020 e 2023, e vice-campeão brasileiro da Série C em 2023.

Mensagem de despedida

Em seu perfil do Instagram, Ruan Carneiro se despediu da torcida quadricolor.

“Em toda minha passagem pelo clube, nunca largaram minha mão, e sempre me agraciaram com palavras e gestos de carinho. Em meu coração haverá eternamente a marca de tudo o que vivi aqui, dos momentos mais felizes e dos momentos onde foi preciso muita garra e hombridade para superar. Que os novos caminhos se abram e que eu possa ter uma nova casa, com muitos desafios a serem superados”, comenta o goleiro.

