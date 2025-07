Enquanto Brusque avança em ritmo acelerado, com seu comércio dinâmico, polos industriais em expansão e uma área urbana que cresce a cada temporada, há lugares onde o tempo parece caminhar em outra velocidade.

A cerca de 20 km do Centro da cidade, a rua Bela Vista, no bairro Cedro Grande, revela um cenário oposto à dinâmica urbana — um refúgio interiorano, marcado pelo frio intenso do inverno e pelas paisagens naturais que seguem intocadas.

Além disso, o local conserva a memória de um passado ainda presente entre ruínas e estruturas antigas, hoje silenciosas sob o domínio da natureza.

À medida que a via sobe em direção aos 500 metros de altitude, o ar se torna gradualmente mais frio, enquanto o ambiente adquire contornos silenciosos e profundamente contemplativos.

A natureza domina o espaço, entre morros, mata nativa e sons suaves da vida silvestre.

As ruínas de Brusque

É nesse cenário que resistem os vestígios de duas construções marcantes: a antiga Capela Santo Antão de Pádua e a Escola Padre Orlando Passos Cleis — ambas atualmente em ruínas.

A capela, cuja última missa foi celebrada em 1998, foi erguida ainda no século XIX e era o centro espiritual de uma comunidade que, por muitos anos, ali se reunia em fé e devoção.

Com o tempo, o abandono deu lugar então ao desgaste natural e à ação do vandalismo.

Ainda assim, parte de seu acervo foi preservado com cuidado e transferido a outras paróquias, mantendo viva a história do local.

Poucos metros adiante, a antiga escola — inaugurada em 1961 e expandida nos anos 1970 — ainda resiste, mesmo que apenas sobre escombros.

As paredes, agora silenciosas, guardam memórias de um período em que o ensino local florescia, impulsionado pelo trabalho dedicado de professores e pela união da comunidade.

Contrastes de Brusque

A rua Bela Vista representa, assim, um contraste marcante entre dois mundos: o da cidade em constante transformação e o do interior, que preserva relíquias, ruínas e paisagens onde a história ainda pode ser tocada.

E nas manhãs frias deste inverno, com a neblina envolvendo as construções e o verde ao redor, esse contraste se acentua ainda mais.

Brusque fotografada no Bela Vista

*Créditos: Ciro Groh/O Município

