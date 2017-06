E o frio chegou pra valer em Brusque. O sábado,10, amanheceu com temperaturas muito baixas em nosso município. Minhas estações registraram picos mínimos abaixo dos 8ºC. Destaque para o Bairro Santa Luzia, com 6,5ºC onde se verificou o menor valor dentre o 5 locais por mim monitorados na nossa região. Já os moradores do Rio Branco enfrentaram frio de 7,1ºC e no Centro, a mínima ficou em 7,6ºC.

Situação não diferente no município vizinho, Guabiruba onde também observamos marcas mínimas muito baixas. Minha estação fixada no Bairro Aymoré registrou logo ao amanhecer, 7,2ºC e com um décimo a mais, ficou o Lageado Alto, onde por lá tivemos 7,3ºC.

Junto com o frio, o tempo seco, tão esperado por todos, que por sinal, nos presenteou hoje com a lua, predominando de forma absoluta durante toda a madrugada pelos céus de nossa cidade, com um belo amanhecer sem nuvens. Pelo que pude apurar junto aos profissionais em meteorologia, o frio mais intenso deverá perdurar em SC até a próxima segunda-feira, com dias ensolarados.