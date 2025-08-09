Após uma sexta-feira, 8, marcada pela chuva, este sábado, 9, começou apresentando condições climáticas mais estáveis em Brusque, criando o cenário ideal para uma programação diversificada e movimentada.

Dois eventos de destaque oferecem opções de lazer, compras e experiências culturais à comunidade e visitantes, transformando o dia em uma verdadeira vitrine de encontros e tradições.

Brusque e o Sábado Fácil

Desde as primeiras horas da manhã, a praça Barão de Schneeburg vem se transformando no centro das atenções, com mais uma edição do Sábado Fácil, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque.

Das 9h às 17h, o espaço recebe atrações voltadas à celebração do Dia dos Pais. Enquanto isso, o comércio funciona em horário estendido, facilitando as compras e garantindo lembranças especiais alusivas à data.

Entre as opções disponíveis, atividades como pintura facial, cama elástica e venda de pastéis garantem, pois, entretenimento para o público de todas as idades.

No segmento de saúde, estão sendo oferecidos serviços gratuitos como teste de acuidade visual, reparo de óculos e quick massage, além de orientações de bem-estar.

A programação conta ainda com apresentações musicais e de dança, feira de artesanato, exibições de capoeira e participação do grupo de escoteiros local.

Brusque na Villa Schlösser

Paralelamente, a charmosa Villa Schlösser recebe mais uma edição da feira livre, evento que já se consolidou como um ponto de encontro para famílias de Brusque e região.

Em um cenário que combina história e autenticidade, a feira apresenta uma ampla variedade de produtos coloniais e artesanato, compondo um mosaico de cores, aromas e sabores.

As barracas, repletas de delícias tradicionais como pastel de feira, caldo de cana e cachorro-quente, reforçam a atmosfera acolhedora e convidam à degustação de sabores que remetem à memória afetiva.

As cenas do dia

Brusque vista neste sábado

