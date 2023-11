Sábado Fácil atrai bom público no Centro de Brusque

A Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque preparou diversas atrações para o público neste Sábado Fácil, 11, realizado na Baräo de Schneeburg.

Atrações culturais, musicais, de saúde e beleza totalmente gratuitas fizeram parte da programação do evento, que reuniu dezenas de famílias na oportunidade, seja para conferir as orientações de saúde, cortar o cabelo, fazer esmaltação, e consultas de crédito no SPC e no Serasa.

Além disso, o Procon de Brusque esteve presente dando orientações e esclarecendo dúvidas da população. As crianças também puderam se divertir com brinquedos educativos, cama elástica, pintura facial e jogos de mesa. Para animar o sábado, o público conferiu ainda as apresentações musicais do Centro da Música, bem como da tradicional bandinha alemã que circulou pelas ruas do Centro de Brusque. O comércio local também funcionou em horário estendido, até as 17 horas.

“A CDL Brusque agradece todos os parceiros e apoiadores de mais uma edição do Sábado Fácil, bem como a toda a população local que se fez presente na praça e desfrutou de todos os serviços e atrações disponíveis. Além disso, também tivemos urnas da Promoção Comprar Aqui Dá Sorte de Natal de 2022, bem como a exposição do Fiat Mobi 0km, que será sorteado no dia 23 de dezembro, incentivando ainda mais o público a prestigiar o nosso comércio local e desde já concorrer aos sorteios”, comenta o presidente da CDL Brusque, Alcir Otto.

O Sábado Fácil é uma realização da CDL Brusque, com apoio do Sesc, Sesi/Senai, Procon Brusque, Unifebe, Uniasselvi, Miller Beauty Studio, e Mibarba Cabelo e Bigode.

Comprar Aqui Dá Sorte

Ao longo do Sábado Fácil, muitos clientes também aproveitaram o horário do comércio estendido e garantiram a participação na “Promoção Comprar Aqui Dá Sorte de Natal de 2022”. Até o dia 23 de dezembro, CDL Brusque realiza a campanha.

Assim como nos anos anteriores, a cada R$ 50 em compras, nas lojas credenciadas do comércio local, em Brusque e em Botuverá, os clientes têm direito a um cupom para concorrer ao sorteio de um Fiat Mobi 0km e mais 20 vale-compras de R$ 1 mil.

A Promoção Comprar Aqui dá Sorte é uma realização da CDL Brusque, com patrocínio da Sicoob MaxiCrédito, e apoio da Sicredi, Sindilojas e JCanedo.

A lista de todos os estabelecimentos participantes, de Brusque e Botuverá, pode ser conferida no site da CDL, ou pelo link. O sorteio será no dia 23 de dezembro, às 18h, na praça Barão de Schneeburg, no centro de Brusque.

Assista agora mesmo!

Nova geração de bergamascos é esperança para manter dialeto vivo em Botuverá: