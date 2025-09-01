Sábado Fácil de Brusque será no dia 6 e terá programação para toda a família; confira as atrações

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) realiza neste sábado, 6 de setembro, das 9h às 17h, na Praça Barão de Schneeburg, mais uma edição do Sábado Fácil.

Neste dia, será possível receber orientações de saúde gratuitamente, além de estar disponível o teste de acuidade visual, reparação de óculos e testes rápidos.

O Sábado Fácil também terá diversas atividades culturais, com apresentação dos Escoteiros de Brusque, passagem da bandinha com a realeza da Fenarreco, além de apresentações musicais, incluindo coral.

Para as crianças, haverá atividades recreativas e cama elástica e a programação também conta com feira de artesanato e venda de pastéis.

“O Sábado Fácil é o momento para as famílias aproveitarem juntas as atrações e os serviços disponíveis gratuitamente na praça e também o horário estendido do nosso comércio, até as 17h. Convido todas as famílias a prestigiarem mais uma edição”, destaca o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

O Sábado Fácil de setembro é uma realização da CDL Brusque, com apoio da Fundação Cultural de Brusque, Grupo Aliados da Tradição, Ótica Ritter, Senac, Sesc, Sesi, Senai, Unifebe, Uniavan, LabVW, Colégio Cônsul Carlos Renaux, Hospital Imigrantes, Mãos do Bem e Grupo Escoteiro de Brusque.

Assista agora mesmo!

Quem foram e como atuavam os primeiros médicos a atender as famílias de Guabiruba:

