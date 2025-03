Sábado Fácil: Dia da Mulher é destaque na programação do evento em Brusque

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realiza neste dia 8 de março mais uma edição do Sábado Fácil, na praça Barão de Schneeburg, no Centro. Desta vez, a ação é ainda mais especial, já que neste dia, comemora-se o Dia Internacional da Mulher.

Por isso, a sugestão da CDL para o comércio é que o atendimento das lojas funcione em horário estendido, até às 17 horas.

As atividades na praça iniciam às 9h, com os tradicionais serviços gratuitos como orientações de saúde; teste de acuidade visual; manutenção e limpeza de óculos e as consultas de crédito.

Nesta edição, também haverá ações de conscientização pelo Dia Internacional da Mulher, com o estande da Rede Catarina de Proteção à Mulher, da Polícia Militar; e a presença dos alunos do Colégio Cônsul Carlos Renaux, com o projeto de prevenção à violência contra a mulher e distribuição de brindes especiais para elas, das 9h às 12h.

Já as crianças poderão se divertir com os brinquedos educativos, cama elástica, pintura facial e jogos de mesa. O trenzinho também estará presente nesta edição e será gratuito, das 8h às 14h, oferecido através da parceria com o Núcleo de Cooperativas da Acibr.

Esta edição do Sábado Fácil também terá show de ginástica, apresentações musicais, o projeto Amor pela Costura, grupo de danças e artesanato.

“O Sábado Fácil é uma iniciativa que fortalece o comércio local, proporcionando um dia especial para as famílias aproveitarem os serviços gratuitos e a programação diversificada na praça Barão de Schneeburg. Nesta edição, celebramos também o Dia Internacional da Mulher, uma data que nos lembra da importância da mulher e de valorizar e reconhecer o papel fundamental delas na sociedade. Assim, além de convidar a população para prestigiar as atrações, incentivamos também os lojistas a ampliarem seu horário de atendimento, oferecendo aos consumidores a oportunidade de adquirem presentes e lembranças para suas mães, namoradas e esposas, em homenagens às mulheres nesta data”, destaca o presidente da CDL de Brusque, Valter Kohler.

