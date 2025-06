Sábado Fácil especial de aniversário da CDL de Brusque acontece neste dia 7

Neste dia 7 de junho, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL Brusque) realiza mais uma edição do Sábado Fácil. Desta vez, o tradicional evento está ainda mais especial, pois integra as comemorações dos 56 anos da entidade, celebrados no dia 3 de junho.

As atividades na praça Barão de Schneeburg iniciam às 9h, com os tradicionais serviços gratuitos de orientações de saúde, teste de acuidade visual e reparo de óculos. Haverá ainda feira de artesanato, consulta de crédito, atrações musicais, apresentações de grupos de dança e a II Caminhada do Comad, em referência ao Junho Branco.

Já as crianças poderão se divertir com atividades recreativas, como cama elástica e passeio de trenzinho. O evento também terá sorteio de brindes de lojistas associados, a partir das 16h, em alusão ao Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho.

Para a data, a sugestão da CDL Brusque é que o atendimento das lojas funcione em horário estendido, até as 17h.

“O Sábado Fácil é um dia especial para as famílias aproveitarem os serviços gratuitos e as atividades para as crianças na praça Barão de Schneeburg, além de contribuir para o fortalecimento do nosso comércio local. Convidamos a todos para prestigiar mais uma edição do nosso evento”, destaca o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

