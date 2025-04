Sábado Fácil especial de Páscoa acontece neste dia 5 em Brusque

Neste dia 5, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realiza mais uma edição do Sábado Fácil, e, desta vez, o tradicional evento está no clima da Páscoa.

As atividades na praça Barão de Schneeburg iniciam às 9h, com os tradicionais serviços gratuitos de orientações de saúde com a equipe da Unifebe e da Odonto Sharing.

Já as crianças poderão se divertir com as atividades recreativas, cama elástica, pintura facial e também a pintura de casquinhas de Páscoa, promovida pela CDL e Secretaria de Educação, com o apoio da Uniasselvi.

Haverá ainda feira de artesanato, organizada pela Fundação Cultural, reunindo os talentos locais com produtos únicos, além de atrações musicais.

Para este dia, a sugestão da CDL Brusque é que o atendimento das lojas funcione em horário estendido, até às 17h.

“O Sábado Fácil proporciona um dia especial para as famílias aproveitarem os serviços gratuitos e a programação variada na praça Barão de Schneeburg, além de fortalecer o nosso comércio local. Esta edição, está ainda mais especial porque nos aproximamos da Páscoa. A praça está toda decorada, preparada para receber as famílias em mais uma edição do nosso evento”, destaca o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

