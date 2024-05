A Praça Barão de Schneeburg, no Centro de Brusque, tornou-se o epicentro de uma atmosfera vibrante e familiar com a celebração do Sábado Fácil especial do Dia das Mães, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Brusque).

Desde às 9h, uma energia contagiante tomou conta do local, atraindo não só famílias inteiras, mas uma verdadeira multidão ávida por aproveitar as inúmeras atividades disponíveis.

Serviços comunitários

Envolvidos pela essência comunitária do evento, os participantes puderam desfrutar de uma ampla gama de serviços gratuitos, desde orientações de saúde até consultas de SPC e Serasa, oferecidas com carinho pela equipe do Procon.

Entretenimento

Enquanto isso, apresentações culturais e atividades para os pequenos, garantiam diversão para todas as idades.

A trilha sonora ficou por conta do talentoso grupo Canto Alemão, enquanto o grupo Aliados da Tradição Brusque encantava a plateia com suas danças típicas.

As crianças, por sua vez, encontraram seu próprio paraíso de brincadeiras, com cama elástica, pintura facial e uma variedade de jogos educativos.

A CDL Brusque não poderia deixar passar em branco a proximidade do Dia das Mães.

Assim, incentivou o comércio local a estender seu horário de funcionamento até 17 horas, proporcionando aos visitantes a oportunidade perfeita para encontrar o presente ideal para suas mães.

Presença da PM

Além de ser uma celebração do comércio e da comunidade, o Sábado Fácil também presta homenagem à Polícia Militar, que então comemora seus 186 anos de história.

Ao longo do dia, os visitantes podem interagir com a corporação, conhecer uma viatura histórica, participar dos programas Catarina e Proerd, e até mesmo observar de perto os equipamentos táticos em uma demonstração empolgante.

Apoio ao Sábado Fácil

Com o apoio de importantes instituições e empresas locais, como Sesc, Sesi, Senai, Procon, Uniasselvi, Unifebe, Laboratório Verner Willrich, Kohler Joalheria e Ótica, e Fundação Cultural de Brusque, o Sábado Fácil deixa uma marca indelével na memória de todos os que participam, reforçando os laços de comunidade e celebrando tudo o que Brusque tem a oferecer.

Sábado Fácil em fotos

