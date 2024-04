Sábado Fácil: evento acontece neste dia 6 em Brusque; confira programação

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brusque realiza neste sábado, 6, mais uma edição do Sábado Fácil, na praça Barão de Schneeburg, no Centro.

Neste dia, a população poderá usufruir de diversos serviços gratuitos como orientações de saúde, teste de acuidade visual, consultas de crédito no SPC e Serasa, orientações com o Procon e atrações musicais.

As crianças também podem aproveitar para participar de várias atividades como cama elástica, pintura facial, jogos de mesa e brinquedos educativos.

As atividades na praça iniciam às 9h. A sugestão da CDL para o comércio é que neste dia o atendimento das lojas funcionam em horário estendido, até às 17h.

O Sábado Fácil é uma realização da CDL Brusque, com apoio do Sesc, Sesi, Senai, Procon, Uniasselvi, Unifebe, Laboratório Verner Willrich, Kohler Joalheria e Ótica e Fundação Cultural de Brusque.

Passeio histórico

Uma novidade desta edição do Sábado Fácil será o Walking Tour pelos pontos culturais e históricos do município, realizado pela Fundação Cultural de Brusque.

A saída para o passeio será às 9h, na praça Barão de Schneeburg. Quem comandará o passeio será o guia Marcelo Backes Navarro Stotz.

Os participantes conhecerão mais sobre a Praça Barão de Schneeburg, os comércios que marcam a memória da cidade, finalizando no Instituto Aldo Krieger (IAK), lar do famoso maestro brusquense que hoje abriga um museu em sua memória.

Lá, o grupo terá a oportunidade de conhecer o seu interior e finalizar o roteiro apreciando a performance musical do Duo Os Bachianos.

A previsão de encerramento é às 12h. Conforme informações da Prefeitura de Brusque, os participantes deverão fazer sua inscrição gratuita pelo WhatsApp (47) 3396-8113, e no dia devem estar vestindo roupas confortáveis para caminhadas, levar garrafinha de água e repelente.

Museu aberto

Além disso, neste dia, o Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim, mais conhecido como “Museu Casa de Brusque” estará aberto em horário especial, das 9h às 12h e das 13h às 16h para visitação.

O espaço fica localizado na avenida Otto Renaux, nº 285, onde preserva um importante e diversificado acervo documental, fotográfico, bibliográfico e de objetos da história do Vale do Itajaí-Mirim. Mais informações: (47) 3351-2132 ou (47) 99108-3447.

“A CDL Brusque convida a todos para aproveitarem este sábado com diversas atrações para toda a família na Praça Barão de Schneeburg, e assim terem momentos de descontração, lazer e cuidados com a saúde. Além, é claro, de poder visitar esses locais históricos e importantes da nossa cidade. Que todos possam aproveitar o horário estendido do nosso comércio para realizar suas compras”, reforça o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler”, reforça o presidente da CDL Brusque, Valter Kohler.

