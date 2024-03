Para aqueles que residem em Brusque ou em qualquer outra cidade do Vale do Itajaí e estão planejando alguma atividade ao ar livre neste sábado, 9, a previsão do tempo se mostra promissora em parte do período.

Apesar do dia ter começado na presença de chuva fraca e ocasional, as condições devem começar a melhorar gradualmente ao longo da manhã. A tendência é que o sol reapareça através de aberturas mais consistentes.

No entanto, isso tende a resultar em um aumento nas temperaturas, trazendo de volta o calor, que deve encostar nos 30°C em muitos locais monitorados da região.

Esse retorno do aquecimento, inclusive, exige uma atenção especial, pois há risco de trovoadas, que podem ser de forte intensidade a partir da tarde em direção à noite.

Para abordar o tema em questão, buscamos a expertise do meteorologista Piter Scheuer.

Na entrevista concedida à nossa coluna, Scheuer então oferece uma avaliação detalhada sobre os possíveis impactos do retorno do calor à região de Brusque.

Acompanhe a seguir o boletim completo.

O tempo neste sábado

Boletim: Piter Scheuer >>

Para este sábado, a previsão do tempo para Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí indica condições mais propícias para atividades ao ar livre, mas, em parte do período.

Espera-se que o sol reapareça por alguns momentos, embora sempre acompanhado de algumas nuvens.

Apesar do dia ter começado com umidade em alguns locais, a tendência é de uma melhora gradual nas condições meteorológicas.

É importante notar que, diante do retorno da incidência solar, as temperaturas devem subir, sinalizando a volta gradual do calor, que pode se aproximar dos 30° em muitas das áreas monitoradas.

Sábado e o risco de trovoadas

Nesta seção do boletim, vamos abordar o risco de trovoadas para Brusque e região circundante. Não podemos descartar essa possibilidade, especialmente considerando o retorno do aquecimento que mencionamos anteriormente.

Frente a este iminente clima de verão, há uma real probabilidade de formação de núcleos de instabilidade ao longo da tarde em direção à noite, o que pode resultar em pancadas de chuva.

Embora não possamos descartar completamente o risco de temporais, caso venham ocorrer, eles devem ser isolados e pontuais.

Para aqueles que têm atividades planejadas sensíveis à umidade, sugerimos que aproveitem o período matutino. A partir da tarde, as condições climáticas adversas podem potencialmente alterar os planos.

Pedimos então atenção especial para possíveis trovoadas severas. No entanto, como é uma condição típica do verão, esses eventos podem afetar uma área específica sem causar transtornos em áreas próximas.

O tempo no domingo

Seguindo com as atualizações da previsão do tempo, vamos agora resumir as condições climáticas esperadas para domingo em Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Ao antecipar o tempo para este dia, destacamos então as projeções dos modelos que indicam a manutenção do clima de verão.

O sol deve então predominar na maior parte do dia, com uma diminuição do risco de trovoadas em comparação com o sábado.

Embora não possamos descartar completamente, se ocorrerem, tendem a ser mais isoladas e não devem afetar muitas áreas. Os picos de temperatura tendem novamente devem ir a um patamar de 30°.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

O sábado na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

Importante ressaltar os volumes representativos de chuva, somados entre a sexta-feira até as primeiras horas da manhã deste sábado (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens, pois, ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 14

