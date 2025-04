Sábado na Praça em Botuverá: primeira edição do evento acontecerá em alusão à Páscoa neste dia 12

No próximo dia 12 de abril, um sábado, a Prefeitura de Botuverá promove o Sábado na Praça, uma celebração alusiva à Páscoa. A programação, que se estende ao longo do dia, será realizada na praça do Centro e é aberta ao público gratuitamente.

As atividades iniciam às 12h, com a abertura oficial do evento e a presença de opções gastronômicas. Às 13h30, será realizado um passeio ciclístico que promete envolver a comunidade em um momento de lazer e prática esportiva.

Para as crianças, o ponto alto do dia acontece às 14h30, com a Caça aos Ovos de Páscoa, seguida pela entrega dos ovos pelo Coelho da Páscoa, programada para às 15h. A diversão e o encanto dos pequenos com a presença do personagem promete ser um dos momentos mais especiais do evento.

A tarde contará ainda com muita música e entretenimento. Às 15h30, a Banda Inside se apresentará em sua formação original, animando o público. À noite, às 19h, é a vez da Banda Electrio subir ao palco, trazendo sua energia contagiante. O encerramento do evento está previsto para as 21h30.

O evento contará, ainda, com a presença de carros antigos e de motoclubes da região, garantindo mais uma opção de entretenimento para a comunidade.

O prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky, destacou a importância da ação para a integração das famílias e o fortalecimento das tradições locais.

“O Sábado na Praça é uma oportunidade para reunir a comunidade em um momento de celebração e alegria. Queremos proporcionar um dia especial para as famílias de Botuverá, oferecendo atividades para todas as idades em um ambiente seguro e acolhedor”, afirmou o prefeito.

O secretário de Esportes, Turismo e Cultura, Evandro Pedrini, o “Botuva”, por sua vez, também comentou sobre a programação preparada para o evento. “Pensamos em um dia completo, com atrações que vão agradar a crianças, jovens e adultos. É uma maneira de celebrar a Páscoa com união e muita diversão”, explicou.

