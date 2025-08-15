Sábado pode ser histórico para o Carlos Renaux

É dia de acesso

Amanhã, o Carlos Renaux joga contra o Metropolitano para tentar voltar à primeira divisão do Campeonato Catarinense depois de 42 anos. Já parou pra pensar nisso? O que era algo inimaginável há uma década virou grande possibilidade. Basta vencer o Metrô dentro de casa, que a cidade de Brusque terá dois times na elite do estadual em 2026, e finalmente vão se reencontrar em campo depois de 22 anos (só não vai ter esse ano graças à FCF, que colocou os dois clubes em chaves diferentes com um critério de “regionalização”).

Esse campeonato não tem um grande nível técnico, e isso garante um equilíbrio. Quem subir vai ter que fazer muito investimento para não cair no ano que vem. Mas dentro da proposta, o Renaux tem um time competitivo para essa competição, com uma folha enxuta e uma troca de comissão técnica no meio da primeira fase. Contou com um pouco de sorte para classificar para a semifinal e traz pra casa um empate com dois pênaltis defendidos no jogo de ida.

É o tipo de jogo que todo mundo que gosta de futebol aqui na cidade, seja torcedor do Renaux ou não, deveria ir pra assistir (apesar de grande parte da torcida do Brusque, ironicamente, estar torcendo pro Metropolitano) e presenciar uma partida histórica. O adversário tem alguns bons jogadores, reforçou na reta final da primeira fase, mas não tem nada de espetacular. É jogo equilibrado. Espero que o Renaux não entregue a paçoca dentro de casa amanhã a noite.

Brusque

O Brusque enfrenta o Londrina no domingo com a obrigação de vencer dois dos próximos três jogos para conseguir a classificação para a próxima fase. O cenário não é fácil, porque o time entrou na reta final da primeira fase sem brilho, depois de uma derrota complicada para o Anápolis, onde faltou muito futebol contra um adversário frágil. O Londrina vem ao Augusto Bauer para se classificar em caso de vitória, em um ambiente que o Brusque vem apanhando, que é o campo sintético. Esse final de primeira fase não me empolga nem um pouco. Tem time voando no sprint final, e o Brusque não sai da terceira marcha. Menos mal que o quadricolor não corre mais risco de rebaixamento.

Paysandú

A notícia da semana foi um interesse da SAF do Brusque em ver a possibilidade de usar o terreno do Clube Esportivo Paysandú para a construção de um estádio, ou uma grande reforma do que está lá hoje. Sem dúvida, ter um estádio no centro da cidade é uma vantagem, e lá na Pedro Werner seria uma boa. Minha única preocupação é saber se tem espaço pra se fazer uma instalação de alto nível dentro daquela área. Enquanto isso, o tempo está passando para uma definição quanto à troca ou não do gramado sintético atual do Augusto Bauer.

Futsal

Nos últimos dois finais de semana, estive em Guabiruba acompanhando a reta final do campeonato municipal de futsal da cidade, que reuniu mais de 40 times em três categorias, que terão as finais amanhã a noite. A energia da torcida e os jogos no ginásio municipal me encheram os olhos. Está sendo uma grande festa, e amanhã não será diferente. Aliás, penso que o atual ginásio municipal está pequeno para a cidade. Guabiruba já faz por merecer uma praça esportiva maior para o seu enorme campeonato de futsal.