Brusque começou a manhã deste sábado, 9, diante do nível do rio Itajaí-Mirim em ascensão, devido às chuvas constantes que têm afetado não apenas o município, mas todo o Vale do Itajaí.

Antes de abordarmos a situação completa do rio, é importante discutir os acumulados de precipitação que levaram a este cenário. Detalharemos isso na sequência.

Chuva da sexta-feira até o amanhecer de sábado

Em um período de 24 horas, os índices pluviométricos acumulados ultrapassaram os 100mm.

Guabiruba, por exemplo, foi a cidade que registrou a maior quantidade de precipitação de toda a região neste intervalo.

A seguir, apresentamos um levantamento completo dos volumes registrados em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim. Os dados correspondentes a cada local estão detalhados no anexo.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Rio Itajaí-Mirim neste sábado

Prosseguindo com a matéria, vamos agora discutir a situação do rio Itajaí-Mirim, conforme observado nas primeiras horas desta manhã de sábado.

Com base nos dados coletados, podemos antecipar uma situação de normalidade em Brusque, apesar de seu nível estar ligeiramente acima do normal.

Informações provenientes do Alto Vale, especificamente de Vidal Ramos, indicam uma diminuição do nível do rio naquela cidade, após atingir um pico de 3,31m durante a madrugada.

Com base nos fatos verificados, o cenário atual não representa uma preocupação para os moradores de Brusque.

Evolução do nível

A tabela a seguir fornece uma representação objetiva da descrição acima, mostrando a evolução das águas do Itajaí-Mirim, medidas no bairro vidalense do Salseiro.

Os dados foram obtidos da Agência Nacional de Águas (ANA), que possui suas réguas de medição posicionadas neste local.

Previsão para o sábado após anúncios

É com grande prazer que o Blog do Ciro Groh então traz mais uma matéria cativante e relevante para seu fiel público. Graças ao apoio dos patrocinadores.

Os banners abaixo exibem então o nome de cada parceiro comercial, ansiosos pelo seu clique, para apresentar os produtos e serviço que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Longevidade: brusquense de 101 anos inspira o Dia Internacional da Mulher

2. Doença, fé e família: enfrentando 3º câncer, brusquense aguarda transplante de medula óssea

Previsão do tempo

O meteorologista Piter Scheuer, que conversou com a nossa reportagem, prevê uma melhora gradual nas condições do tempo neste sábado em Brusque e região, começando já pela manhã.

Ele antecipa que podem haver algumas aberturas de sol, o que deve aumentar as temperaturas, possivelmente chegando perto dos 30°.

Scheuer pontua a necessidade de atenção a partir da tarde em direção à noite.

O aquecimento previsto pode propiciar o retorno das instabilidades, com núcleos de trovoada podendo resultar em pancadas de chuva intensa.

Ele não descarta a possibilidade de ocorrerem eventos mais severos.

O especialista ressalta que, por ser uma condição típica de verão, essas instabilidades tendem a atingir áreas específicas, enquanto outras próximas podem não ser afetadas.

Portanto, é importante estar atento às atualizações do tempo.

Fotos deste sábado

Esta reportagem culmina com uma série de imagens que capturam a condição atual do rio Itajaí-Mirim, em Brusque, registradas nas primeiras horas deste sábado.

Os cenários não apenas refletem a situação do rio, mas também o céu cinzento que definiu o clima na cidade ao amanhecer.

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK